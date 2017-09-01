Экономика

09:54 01.09.2017

Рынки акций Азии умеренно растут в пятницу

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в пятницу вслед за ростом Уолл-стрит, инвесторы ждут новых данных о рынке труда США.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2%. В августе индикатор вырос восьмой месяц подряд, оказавшись в непосредственной близости от максимума за десятилетие.

Японский индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,1%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, как и китайский Shanghai Composite, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,2%.

ВВП Южной Кореи вырос во II квартале на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,7% в годовом выражении. Данные совпали с предварительными оценками и ожиданиями рынка. Вместе с тем темпы инфляции в Южной Корее в августе были максимальными с 2012 года - 2,6% в годовом выражении.

Биржи Сингапура, Малайзии, Индонезии и Филиппин закрыты в пятницу в связи с праздником Ид аль-адха (Курбан-байрам).

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