Доллар дорожает в ожидании данных о рынке труда США

Доллар в пятницу дорожает по отношению к евро, иене и большинству других валют в ожидании свежих данных о безработице и занятости в США.

Евро к 9:26 кв 1 сентября стоил $1,1895 по сравнению с $1,1910 на закрытие североамериканского рынка в четверг.

Курс доллара к иене составил 110,14 иены/$1 против 109,98 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой стабилен около 131 иены.

В четверг доллар несколько подешевел, в том числе в паре с евро - на 0,2%, поскольку министр финансов США Стивен Мнучин признал, что слабая американская нацвалюта благоприятствует внешней торговле.

Число рабочих мест в США в августе, вероятно, увеличится на 179 тыс. после подъема на 209 тыс. в июле. Уровень безработицы, как прогнозируют эксперты, останется на отметке 4,3%. Министерство труда США обнародует эти данные в 15:30 кв.