Экономика

09:49 01.09.2017

Доллар дорожает в ожидании данных о рынке труда США

Доллар в пятницу дорожает по отношению к евро, иене и большинству других валют в ожидании свежих данных о безработице и занятости в США.

Евро к 9:26 кв 1 сентября стоил $1,1895 по сравнению с $1,1910 на закрытие североамериканского рынка в четверг.

Курс доллара к иене составил 110,14 иены/$1 против 109,98 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой стабилен около 131 иены.

В четверг доллар несколько подешевел, в том числе в паре с евро - на 0,2%, поскольку министр финансов США Стивен Мнучин признал, что слабая американская нацвалюта благоприятствует внешней торговле.

Число рабочих мест в США в августе, вероятно, увеличится на 179 тыс. после подъема на 209 тыс. в июле. Уровень безработицы, как прогнозируют эксперты, останется на отметке 4,3%. Министерство труда США обнародует эти данные в 15:30 кв.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Нацсовет по телерадиовещанию вынес предупреждение 4 телеканалам медиагруппы "Интер"

Гройсман рассчитывает на принятие в сентябре устава Фонда энергоэффективности

Миссия МВФ в середине сентября прибудет в Украину

"Энергоатом" в 2018г планирует инвестировать в повышение безопасности 5,17 млрд грн

Шефчович посетит Киев в середине сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

Фонд поддержки стартапов будет создан в 2018 – Гройсман

Экспорт украинской клубники и земляники за I пол.-2017 составил $1,6 млн, превысив прошлогодний показатель

Доходность 10-летних гособлигаций Японии опустилась ниже нуля впервые с апреля

Рынки акций Азии умеренно растут в пятницу

Цены на нефть слабо снижаются после скачка накануне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
каталог чехлов для мобильных телефонов
РЕКЛАМА