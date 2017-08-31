Глава Мининфраструктуры рассчитывает на приход EasyJet и Eurowings в Украину 2018г

Жители Украины в 2018 году помимо рейсов крупнейшего европейского авиаперевозчика Ryanair, вероятно, смогут воспользоваться и услугами других известных лоукост-компаний – EasyJet та Eurowings, считает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем приветствовать в Украине как компанию Ryanair, так и компании EasyJet, Eurowings. Потому что это не только дешевые полеты для украинцев, но и привлечение туристов в страну", - сказал глава Мининфраструктуры на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в четверг в Киеве.

На просьбу агентства "Интерфакс-Украина" уточнить, идет ли речь о конкретных переговорах с этими компаниями о выходе в Украину в 2018 году, В.Омелян сказал: Я не буду пока комментировать".

В то же время он подчеркнул, что уверен, что Ryanair, запланированный старт работы которой в Украине с сентября этого года сорвался из-за конфликта с аэропортом "Борисполь", в следующем году точно начнет полеты в страну.

"Ryanair: реалистичный (срок) – 2018 год. Но это точно произойдет", – сказал министр.

По его мнению, аэропорт "Борисполь" должен пересмотреть свою позицию в переговорах с бюджетными авиакомпаниями, сделав основным показателем своей работы количество обслуживаемых пассажиров. Согласно прогнозам В.Омеляна, в этом году "Борисполь" увеличит пассажиропоток на 16% – примерно до 10 млн, а затем за два года может довести его до 20 млн.

В настоящее время крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком на украинском рынке является венгерская авиакомпания Wizz Air, пассажиропоток которой в 2016 году в Киев и из Киева составил 418 тыс. Затем компания сообщила о планах увеличить его в 2017 году до 750 тыс. без учета пассажиров, которых она начала с апреля обслуживать во Львове. А в июле Wizz Air заявил о намерении в 2018 году удвоить операционную деятельность в Украине.