Экономика

18:13 31.08.2017

Члены Совета финстабильности согласились вскоре вынести совместную позицию о статусе Bitcoin в Украине

Члены Совета финансовой стабильности признали необходимость правового определения так называемой "криптовалюты Bitcoin" и других подобных инструментов, сообщил член Совета, глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

"Сегодня Совет финансовой стабильности обсуждал, что такое Bitcoin и другие криптоинструменты - товар, электронные деньги или что-то другое. Безусловно, они уже стали финансовыми инструментами, необходимыми для экономики страны, рынка. Поэтому необходимо признать их законодательно, нормативно, определить права, вытекающие из них и дать определенные правила тем, кто хочет с ним работать", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в НКЦБФР, Совет постановил до конца сентября выработать совместное общее видение, которое зафиксируют все четыре его участника – Национальный банк Украины, Министерство финансов, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг, и на основании которого будут строиться дальнейшие решения.

"Нам не нужно создавать "министерство" для регулирования криптовалют. Но мы должны обеспечить бизнесу возможность привлекать деньги через эти инструменты и обеспечить гарантии безопасности инвесторам, которые хотят вкладывать в эти финансовые инструменты", - написал Т.Хромаев.

Как сообщалось, криптовалюта Bitcoin в настоящее время не имеет определенного правового статуса в Украине. По данным Национального банка Украины (НБУ), определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулированию сделок с ним в мире.

Нацбанк Украины начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования.

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