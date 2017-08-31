Экономика

17:49 31.08.2017

KSG Agro в I полугодии нарастил чистую прибыль в 1,5 раза

Агрохолдинг KSG Agro в январе-июне 2017 года увеличил чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $3 млн.

Согласно отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за этот период сократилась на 2,8% – до $6,9 млн.

По итогам работы за первое полугодие KSG Agro нарастил валовую прибыль на 2,4% - до $4,98 млн и сократил операционную - на 6,7%, до $4,93 млн.

По состоянию на 30 июня 2017 года совокупная стоимость активов KSG Agro составила $65,14 млн.

Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а также свиноводством. К концу 2016 года его земельный банк в Украине составлял около 62 тыс. га, включая 28 тыс. га в Крыму, над которыми компания не имеет контроля.

Агрохолдинг в 2016 году получил $3,91 млн чистой прибыли по сравнению с чистым убытком в $1,89 млн в 2015 году, выручка возросла на 8,6% - до $20,92 млн.

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