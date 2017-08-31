Шефчович посетит Киев в середине сентября

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович намерен посетить Киев в середине сентября, написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

На своей странице в социальной сети Facebook В.Гройсман сообщил, что в четверг провел телефонный разговор с М.Шефчовичем. Премьер отметил, что в ходе разговора обсуждалось создание в Украине Фонда энергоэффективности, что является одним из приоритетов украинского правительства.

"У нас все готово для запуска этого проекта – приняты необходимые законодательные акты, подготовлены и согласованы соответствующие учредительные документы", - написал В.Гройсман.

Премьер подчеркнул, что стороны договорились о привлечении EUR100 млн. со стороны европейских партнеров в виде целевых средств для наполнения Фонд и начала финансирования конкретных проектов по энергоэффективности.

"Практические переговоры о финансовой поддержке Брюсселем этого нашего проекта продолжим уже в ближайшее время, в частности, во время визита Мароша Шефчовича в Киев в середине сентября", - написал В.Гройсман.

Как сообщалось, 22 июня М.Шефчович заявил, что Европейский союз выделит Украине EUR100 млн для Фонда энергоэффективности, как только украинский парламент завершит формирование законодательного поля для работы Фонда.