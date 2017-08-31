Экономика

16:46 31.08.2017

"Укргазвыдобування" подало в суд на бездеятельность Госгеонедр

ПАО "Укргазвыдобування" подало иски в Окружной административный суд Киева на бездеятельность Государственной службы геологии и недр Украины, сообщила пресс-служба компании в четверг.

По ее данным, Госгеонедр уже более трех месяцев не выдает компании бланки специальных разрешений для продления и выдачи срока их действия, отсутствие которых может повлечь недопроизводство компанией 3 млрд куб. м газа в год и недополучение государством 28 млрд грн (11 млрд грн рентных платежей и 17 млрд грн на закупку газа по импорту).

В УГВ подчеркивают, что в октябре 2017 года заканчивается срок действия спецразрешения на Шебелинское газоконденсатное месторождение, разработкой которого компания занимается еще с 50-х годов прошлого столетия.

Как сообщалось, УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

В 2017 году УГВ планирует достигнуть планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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