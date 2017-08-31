Резкого снижения портовых сборов от сокращения отчислений прибыли ГП в госбюджет ожидать не стоит – Омелян

Возможное снижение отчислений прибыли государственных предприятий в госбюджет не приведет к резкому или значительному снижению портовых сборов.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в четверг, отвечая на вопрос об изменении портовых сборов и тарифов на контейнерные перевозки.

В частности, представитель компании Mondelez в ходе встречи отметил, что бизнес уже два года слышит о снижении портовых сборов, но, к примеру, контейнерные перевозки только подорожали.

"Это зависит от позиции Минфина о готовности снизить отчисления в бюджет с 75% до 50%, но в любом случае это не будет снижение сразу на 40% или 30% с 1 января", - заявил министр.

Присутствующий на встрече глава ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвис Вецкаганс уточнил: если Минфин согласует сокращение с 75% до 50%, это будет соответствовать сокращению сборов на 15%.

Он также добавил, что АМПУ анализирует себестоимость каждого порта, поэтому сборы останутся разными для разных портов, а по портам Дуная они могут быть даже повышены, так как сегодняшние сборы себя не окупают.

Как сообщалось, еще в апреле 2016 года Мининфраструктуры сообщало о совместной с ЕБА разработке методики расчета портовых сборов, которая повысит конкурентоспособность украинских портов и их привлекательность среди грузовладельцев.

В июле этого года стало известно, что АМПУ совместно с ГП "Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины" завершили доработку проекта методики расчета ставок портовых сборов. Документ направлен в отраслевое министерство. В.Омелян в ходе встречи в ЕБА добавил, что документ будет презентован осенью текущего года.

Ранее, в апреле 2017 года, начальник отдела стратегического планирования и развития АМПУ Владимир Шемаев говорил, что снижение нормы отчисления чистой прибыли государственных предприятий до 50% позволило бы АМПУ получить дополнительно 800 млн грн инвестиций.