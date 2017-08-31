Экономика

15:11 31.08.2017

НБУ продал на аукционе в четверг $44,3 млн по курсу 25,68 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в четверг продал $44,3 млн по курсу 25,68 грн/$1.

Согласно информации на веб-сайте НБУ, на аукцион были поданы заявки на $53,3 млн по курсу от 25,5 грн/$1 до 25,72 грн/$1. Поскольку все заявки были удовлетворены по одному курсу, средневзвешенный курс по итогам аукциона равен курсу продажи – 25,68 грн/$1.

В последний раз НБУ выходил на рынок с продажей валюты 5 июля, что было связано с ограниченным предложением валюты из-за выходного в США по случаю празднования Дня независимости. Тогда центробанк продал $34,9 млн по курсу до 26,1255 грн/$1.

На аукцион были поданы заявки на $38,9 млн по курсу от 26,09 грн/$1 до 26,1255 грн/$1, а средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,1189 грн/$1.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг к 13:30 кв просел до 25,6995 грн/$1 с 25,5795 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

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