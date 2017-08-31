Минэнергоугля объявило конкурс на 4-х независимых членов "Магистральные газопроводы Украины"

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины объявило конкурсный отбор на должности четырех независимых членов наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины", в котором владеет 100% акций.

Согласно сообщению на сайте министерства, кандидат на должность должен иметь высшее образование, иметь трудовой стаж не менее 10 лет, стаж на руководящих должностях должен составлять три года, или пять лет на госслужбе.

При этом будущий независимый член НС "МГУ" на протяжении последних пяти лет не должен быть связанным, аффилированным или имеющим хозотношения с "Укртрансгазом" (включая "дочки")/оператором ГТС Украины.

В министерстве уточнили, что необходимыми компетенциями для независимых членов НС "МГУ" являются: регуляторная политика конкурентного рынка энергии, операционная эффективности, стратегия и развитие бизнеса, финансы и аудит, международные отношения, управление рисками, а также комплаенс и корпоративное управление.

Конкурсный отбор начинается 1 ноября, результаты будут обнародованы до 30 ноября 2017 года.

Согласно приказу Минэнергоугля №464 от 6 июля 2017 год, все имеющие право голосовать 10 членов комиссии по конкурсному отбору кандидатов на должность независимых членов наблюдательного совета госпредприятий и компаний, подконтрольных министерству, являются его представителями.

Еще девять из 19 вошедших в комиссию имеют лишь право совещательного голоса, являются представителями и специалистами международных финансовых организаций (ЕБРР, Всемирного банка) и Европейского Союза, посольства США и Секретариата Энергетического сообщества.

Главой комиссии является замминистра Галина Карп, членами с правом голоса – Виктория Кальниченко (директор департамента корпоративных и имущественных отношений), Марина Миронова (замначальника отдела реформирования собственности и оргструктур), Татьяна Максимец (директор департамента правового обеспечения), Ольга Богуславец (директор департамента электроэнергетического комплекса), Григорий Плачков (директор департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса), Александр Лисниченко (директор департамента нефтегазового комплекса), Александр Владиченко (директор департамента угольно-промышленного комплекса), Ирина Ковалева (начальник управления по работе с персоналом), Роман Гекалюк (заведующий сектором по противодействию и выявлению коррупции).

Ранее заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив сообщил, что в четвертом квартале запланировано завершить формирование наблюдательного совета "МГУ".

По его словам, набсовет "МГУ" будет состоять из семи членов, из них четверо будут независимыми, трое – представителями от государства. При этом, по мнению И.Прокопива, часть из независимых директоров должна иметь украинское гражданство.

Как сообщалось, Кабинет министров 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности. В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в "МГУ".

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по контрактам на период 2009-2019 гг.