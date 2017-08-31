Порошенко подписал закон об усилении ответственности за незаконную вырубку леса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране пралесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат".

"Реализация закона будет способствовать сохранению природных ценностей европейского значения, в частности пралесов, в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства, обнародованном в четверг.

Документом определяются понятия "природные леса", "пралеса", "квазипралеса" и устанавливается особый правовой режим их сохранения и охраны. Законом, в частности, запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка путей, выпас скота, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны).

Документом вводится административная ответственность за нарушение требований охраны природных лесов, пралесов, квазипралесов. Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Лесной кодекс Украины и закон Украины "О природно-заповедном фонде".

Кроме того, законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за незаконную рубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.

Как сообщалось, законопроект №4480 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об охране первобытных лесов (пралесов) в соответствии с Рамочной конвенцией об охране и стабильном развитии Карпат был зарегистрирован в Верховной Раде 20 апреля 2016 года.

Законопроект 17 января 2017 года был принят в первом чтении. Им предлагается определить термин "пралес" ("первобытный лес"), а также запретить вырубку такого леса, в том числе санитарно-оздоровительную.

Верховная Рада 23 мая 2017 года внесла изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся охраны пралесов согласно рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.