Гройсман призывает ГКАУ к тесному сотрудничеству с СНБО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о необходимости тесного сотрудничества Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) для эффективного решения вызовов обороны.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, в четверг премьер и секретарь СНБО Александр Турчинов представили нового главу ГКАУ - Павла Дегтяренко, который победил на открытом конкурсе. "Представляя главу ГКАУ, Владимир Гройсман отметил, что ключевая задача нового руководителя - сформировать стратегию развития космической отрасли с учетом кадрового и технологического потенциала Украины", - говорится в сообщении.

Премьер также призвал ГКАУ к тесному сотрудничеству с СНБО "для эффективного решения всех вызовов в сфере национальной безопасности и обороны".

По его словам, правительство готово находить ресурсы, необходимые для надлежащего финансирования космической отрасли на условиях "доверия и прозрачности, когда каждая инвестирована гривна используется эффективно".

"Мы обладаем технологиями, у нас есть соответствующий кадровый потенциал, серьезная материально-техническая база, которая требует обновления и усовершенствования. Мы имеем хорошие признанные миром позиции в космической отрасли, поэтому сегодня нужно разумное управление отраслью, вывести ее из кризисных явлений", - отметил В.Гройсман.