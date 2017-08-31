Нацкомфинуслуг обнародовала механизм передачи договоров страхования между страховщиками

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, с целью предотвращения нарушений законодательства на рынках финансовых услуг и защиты прав потребителей страховых услуг разъяснила способ и порядок передачи договоров страхования между страховщиками.

Согласно обнародованной на сайте регулятора информации, в случае прекращения страховщиком деятельности в результате реорганизации (слияния, присоединения, раздела, преобразования) или ликвидации его имущество, права и обязанности переходят к правопреемникам, в том числе и обязательства по действующим на момент реорганизации договорам.

Регулятор обращает внимание на тот факт, что реорганизация страховщика-резидента осуществляется в порядке, определенном законодательством Украины, с учетом особенностей по обеспечению правопреемства при заключении договоров страхования, установленных уполномоченным органом в соответствии со ст. 43 закона "О страховании". Эта статья, в частности, предусматривает: реорганизация по решению уполномоченного органа возможна, в том числе, путем объединения нескольких страховщиков-резидентов с определением порядка передачи страховых обязательств при условии согласия на это владельцев страховщиков-резидентов.

Как отмечает Нацкомфинуслуг, при передаче обязательств по договорам страхования в случае замены стороны (должника и кредитора) в обязательстве необходимо учитывать, что от одного страховщика другому передаются все права и обязанности как должника и кредитора в соответствии с операций, осуществляемых по такому договору страхования. В соответствии со ст. 513 Гражданского кодекса Украины, сделка по замене кредитора в обязательстве совершается в той же форме, что и сделка, на основании которой возникло обязательство, право требования, по которому передается новому кредитору.

В соответствии со ст.514 Гражданского кодекса Украины, к новому кредитору переходят права первоначального кредитора в обязательстве в объеме и на условиях, существовавших на момент перехода этих прав, если иное не установлено договором или законом.

Если должник не был письменно уведомлен о замене кредитора, новый кредитор несет риск наступления неблагоприятных для него последствий. В этом случае исполнение должником своей обязанности первоначальному кредитору является надлежащим исполнением. При этом перевод может быть осуществлен только с согласия кредитора, если иное не предусмотрено законом.

Регулятор обращает внимание, что ч. 5 ст. 1231 Налогового кодекса Украины установлено, что договор долгосрочного страхования жизни, договор медицинского страхования или договор страхования в пределах негосударственного пенсионного обеспечения, в частности, договор страхования дополнительной пенсии, в котором страхователем является работодатель, может предусматривать, в частности, изменение страховщика на нового. При этом такое изменение должно подтверждаться трехсторонним соглашением между действующим и новым страховщиком и застрахованным лицом.

Кроме того, при передаче страховых обязательств необходимо учесть вопрос передачи активов, в которые были инвестированы, в соответствии с договором, и какие сформированы средства страховых резервов. Поскольку, в соответствии со ст. 31 закона "О страховании", средства резервов по страхованию жизни не могут быть использованы страховщиком для погашения любых обязательств, кроме тех, которые соответствуют принятым обязательствам по договорам страхования жизни, и не могут быть включены в ликвидационную массу в случае его банкротства или ликвидации.

Нацкомфинуслг подчеркивает, что изменение величины страховых обязательств, а также других операций по таким договорам страхования могут быть признаны и отражены, в частности в отчетных данных, исключительно после получения согласия страхователя и заключения трехстороннего соглашения.