ФГИ доволен итогами продажи энергокомпаний

Фонд госимущества (ФГИ) Украины доволен состоявшимися во второй половине августа аукционами по продаже акций пяти энергогенерирующих и энергоснабюжающих компаний, по результатам которых в государственный бюджет поступит 3,054 млрд грн.

Так, компании Ornex, входящей в структуру группы СКМ Рината Ахметова, проданы 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1 млрд 4,676 млн грн, 25% акций ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" за 728,236 млн грн, 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" за 417,163 млн грн, 25% акций ПАО "Киевэнерго" за 759,633 млн грн и 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" за 143,8 млн грн.

При этом цена продажи "ДТЭК Захидэнерго" превысила стартовую в 1,2 раза, "ДТЭК Днипрооблэнерго" – почти в 2,1 раза, а пакеты акций еще трех энергокомпаний были проданы по стартовой цене.

В результате прошедших аукционов доля СКМ в "Захидэнерго", "Днипроэнерго", "Киевэнерго" и "Донецкоблэнерго" превысит 95%, а в "Днипрооблэнерго" – 75%.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГИ, нереализованные 25%-е пакеты акций ПАО "Донбассэнерго", ПАО "Одессаоблэнерго" и ПАО "Сумыоблэнерго" для последующей продажи должны быть переоценены.

Как сообщалось, госбюджет-2017 предусматривает 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако по итогам первого полугодия бюджет получил лишь 0,11 млрд грн. Фонд рассчитывает улучшить этот показатель за счет продажи во второй половине августа блокпакетов акций восьми энергокомпаний, суммарная стартовая цена которых составляет 4,1 млрд грн.