Экономика

12:30 31.08.2017

Министр экономразвития РФ ожидает снижения цен на нефть до $41-42 за баррель к середине 2018г

Цены на нефть будут оставаться примерно на текущем уровне до конца действия соглашения ОПЕК+ (до конца марта 2018 года - ИФ), затем несколько снизятся до $41-42 за баррель, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

"Мы ожидаем более-менее стабильных цен на нефть до конца первого квартала 2018 года и снижения до уровня $41-42 за баррель к середине 2018 года", - сказал министр журналистам.

"Заключенная сделка ОПЕК с Россией и другими странами позволила компенсировать активный рост добычи в таких странах как Нигерия, Ливия и США, и в целом позволила оставаться рынку сбалансированным, а уровню запасов - несколько снизиться", - отметил М.Орешкин.

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