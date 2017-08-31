Министр экономразвития РФ ожидает снижения цен на нефть до $41-42 за баррель к середине 2018г

Цены на нефть будут оставаться примерно на текущем уровне до конца действия соглашения ОПЕК+ (до конца марта 2018 года - ИФ), затем несколько снизятся до $41-42 за баррель, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

"Мы ожидаем более-менее стабильных цен на нефть до конца первого квартала 2018 года и снижения до уровня $41-42 за баррель к середине 2018 года", - сказал министр журналистам.

"Заключенная сделка ОПЕК с Россией и другими странами позволила компенсировать активный рост добычи в таких странах как Нигерия, Ливия и США, и в целом позволила оставаться рынку сбалансированным, а уровню запасов - несколько снизиться", - отметил М.Орешкин.