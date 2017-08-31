Экономика

09:49 31.08.2017

Кабмин назначил главой ГКАУ главного конструктора ГКБ "Южное"

Кабинет министров Украины назначил главного конструктора и начальника конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов ГП "КБ "Южное" (Днепр) Павла Дегтяренко на должность главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

Согласно распоряжению правительства №584 от 23 августа 2017 года, П.Дегтяренко назначен с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством с испытательным сроком три месяца.

Распоряжением №583 от 23 августа правительство освободило от и. о. главы ГКАУ Юрия Радченко, который пребывал в этой должности с 14 сентября 2016 года.

Как сообщалось, П.Дегтяренко выиграл конкурс на данную должность 20 июня 2017 года.

ГКАУ – центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности. Деятельность ведомства направляется и координируется Кабинетом министров. В настоящее время в управлении ГКАУ находятся 26 предприятий и организаций космической отрасли.

По данным ГКАУ, одной из приоритетных задач ракетно-космической отрасли на ближайшую перспективу определен старт практической реструктуризации госпредприятий этой сферы.

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