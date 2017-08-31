Цены на нефть слабо снижаются после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов в четверг после резкого снижения в среду, вызванного данными о росте запасов дистиллятов в США на прошлой неделе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 кв в четверг снизилась на $0,04 (0,08%) - до $50,82 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подешевели на $1,14 (2,19%) - до $50,86 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,03 (0,07%) - до $45,93 за баррель. Контракт подешевел на $0,48 (1,03%) - до $45,96 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 5,39 млн баррелей, что существенно превысило ожидания рынка.

Между тем на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 689 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 748 тыс. баррелей.

Нефтедобыча в Штатах выросла на 2 тыс. б/с.

Отмечается, что указанные данные отражают ситуацию до того, как на побережье США обрушился ураган "Харви".

По оценкам экспертов, стихия привела к приостановке НПЗ, перерабатывающих свыше 4,25 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, объем оставшихся нефтеперерабатывающих мощностей в стране упал до минимального уровня за семь лет.