Экономика

09:41 31.08.2017

Новым CEO Uber стал Дара Хосровшахи

Uber Technologies Inc., американский сервис по заказу такси, подтвердил назначение новым CEO компании бывшего гендиректора крупнейшего сервиса по бронированию отелей и билетов Expedia Дары Хосровшахи.

Как сообщается в пресс-релизе Uber, "Дара идеально подходит для того, чтобы вести компанию в будущее, создавать продукты мирового уровня, менять города и увеличивать ценность нашего бизнеса". Сам Д.Хосровшахи назвал предложение возглавить Uber "возможностью, которая выпадает раз в жизни".

При этом эксперты отмечают, что на посту главы Uber, самого дорогого стартапа мира, бизнесмену предстоит решить немало сложнейших задач - от вывода компании на прибыльный уровень (сейчас компания теряет порядка $1 млрд в год) и выхода на IPO до изменения корпоративной культуры. Из-за последнего пункта компания неоднократно оказывалась в центре скандалов, и из-за этого же в отставку ушел основатель Uber Трэвис Каланик.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах. Стоимость компании оценивается в $62,5 млрд.

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Интерфакс-Украина
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