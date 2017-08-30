ФГИ получил по две заявки на блокпакеты акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго"

Фонд государственного имущества (ФГИ) получил по две заявки на аукционы по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" и 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГИ.

Фонд напоминает, что соответствующий аукцион запланирован на фондовой бирже ПФТС 31 августа.

Как сообщалось, компания Ornex, входящая в группу "СКМ", приобрела на фондовой бирже ПФТС 18 августа по 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" и ПАО "Киевэнерго", выставленных на продажу ФГИ Украины.

Цена продажи 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" составила 417,163 млн грн, что на 20% выше стартовой. Росту цены продажи способствовало участие в аукционе двух претендентов – Ornex и структуры группы "Конкорд Капитал".

На аукцион по продаже 25% акций "Киевэнерго" была подана только она заявка, соответственно пакет ценных бумаг был продан по стартовой цене - 759,633 млн грн.

Помимо этого, Ornex 16 августа приобрела на аукционе ФГИ 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по стартовой цене 143,8 млн грн. Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".

Аукционы по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" (15, 22 и 29 августа на "Украинской бирже"), 25% акций ПАО "Донбассэнерго" (16, 23 и 30 августа на "Украинской межбанковской валютной бирже"), 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго" (16 и 30 августа на бирже "Перспектива") не состоялись из-за отсутствия заявок.