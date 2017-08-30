Цена цинка приблизилась к максимуму за 10 лет на фоне снижения запасов

Цинк на Лондонской бирже металлов (LME) подорожал на 0,7%, до $3132,50 за тонну, что близко к максимуму с 2007 года, на фоне сокращения отслеживаемых LME запасов до самого низкого уровня за девять лет, сообщает агентство Bloomberg.

С начала августа цена цинка увеличилась на 12%, что является лучшим результатом более чем за два года.

Товарные запасы цинка на складах, отслеживаемых LME, уменьшились в среду 30-й день подряд - на 0,3%, до минимума с 2008 года.

По мнению аналитика Marex Spectron Аластера Манро, цинк может столкнуться с техническим сопротивлением на уровне $3200-3230 за тонну, тогда как уровень поддержки проходит между $3035-3050 за тонну.

Цена меди, повысившаяся в среду на 0,1%, до $6798,50 за тонну, близка к максимуму за три года. Товарные запасы меди на складах, отслеживаемых LME, сокращаются самыми быстрыми темпами за 12 лет.

Вместе с тем крупнейший мировой производитель меди, чилийская Codelco предупредила, что ралли на медном рынке может оказаться неустойчивым. По словам председателя Codelco Оскара Ладерретче, в ближайшие месяцы следует ожидать разворота и снижения цены.

Текущий уровень мирового спроса на медь и его перспективы вызывают некоторые опасения у ведущего китайского производителя этого металла- Jiangxi Coper.