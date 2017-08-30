Кабмин внес 16 объектов культурного наследия в Госреестр недвижимых памятников

Кабинет министров Украины внес 16 объектов культурного наследия национального значения Киева в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

Среди внесенных в Госреестр памятников: Андреевская церковь, архитектурный ансамбль Софии Киевской, Кирилловская церковь, Золотые ворота и Трапезная церковь Михайловского монастыря.

При этом данные 16 объектов были исключены из перечня памятников архитектуры Украинской ССР.