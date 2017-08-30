Налогоплательщики перечислили на треть больше налога на доход физлиц за 7 мес.-2017 к аналогичному периоду 2016г

Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует увеличение уплаты налога на доходы физических лиц в январе-июле 2017 года до 92,4 млрд грн, что на 34,6%, или на 23,7 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сообщается на сайте ведомства.

В июле налогоплательщики перечислили в госбюджет 14,7 млрд грн налога на доходы физлиц, что также на треть выше данных за июль-2016, отмечает служба.

Согласно данным ГФС, с начала текущего года возросли также отчисления военного сбора - до 8,2 млрд грн, что на 31,6% превышает прошлогодний показатель за этот период. В июле госбюджет пополнился на 1,3 млрд грн за счет отчислений военного сбора, что также на 30,1% больше по сравнению с данными за июль 2016 года.

ГФС также отмечает увеличение поступлений Единого социального взноса - до 99,4 млрд грн с начала года, что на 26,2 млрд грн больше поступлений за семь месяцев 2016 года. В июле налогоплательщики перечислили более 15,1 млрд грн, что на 4,2 млрд грн больше к июлю-2016.