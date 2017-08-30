Экономика

13:00 30.08.2017

Совокупный индекс затрат на производство сельхозпродукции в Украине в июле составил 101,5% к июню

Уровень совокупного индекса затрат на производство в Украине сельскохозяйственной продукции (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, зоны АТО) в июле 2017 года составил 101,5% по сравнению с июнем этого же года.

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, в январе-июле текущего года соответствующий индекс составил 123,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс затрат на производство растениеводческой продукции в январе-июле 2017 года составил 124,8%, продукции животноводства – 118,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Индекс цен на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельском хозяйстве, в январе-июле этого года составил 128% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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