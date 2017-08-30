Нацполиция и "Киевстар" подписали меморандум о сотрудничестве в поиске пропавших детей

Национальная полиция Украины и оператор мобильной связи "Киевстар" подписали меморандум о сотрудничестве в поиске пропавших без вести детей.

Как рассказал президент АО "Киевстар" Петр Чернышов во время презентации проекта в среду в Киеве, данный меморандум регулирует правовые и технические аспекты порядка информирования абонентов мобильной связи в определенном регионе об исчезновении несовершеннолетнего на данной территории.

"При пропаже ребенка мы получаем запрос на рассылку информации от правоохранительных органов: как зовут ребенка, пол, возраст особые приметы, когда его видели в последний раз, в чем был одет, и какие-то контактные данные. В течение 24 часов мы получаем запрос от Нацполиции, за полчаса формируем группу рассылку СМС-сообщений и рассылаем их потенциальным свидетелям – людям, которые находились на расстоянии от 1 до 3 км от места, где последний раз видели этого ребенка", - пояснил П.Чернышов.

По его словам, в зависимости от той части, например, города Киева, где будет проводиться рассылка, СМС-сообщения об исчезновении ребенка получат от 10 до 100 тыс. человек.

"Затем свидетели звонят на номер 102, где сотрудник полиции, который имеет доступ к базе пропавших детей, будет координировать и направлять по адресу полученную информацию", - отметил П.Чернышов.

Компания "Киевстар" бесплатно подключит своих абонентов к этой услуге, разослав соответствующую информацию.

Заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева отметила, что сначала проект начнет функционировать в Киеве, а затем есть планы реализовать его на остальной территории Украины.