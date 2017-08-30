Правительство утвердило перечень критических оборонных технологий, меры по обеспечению их господдержки

Кабинет министров утвердил перечень критических технологий в сфере производства вооружений и военной техники (ВВТ), а также меры по обеспечению их государственной поддержки.

Проект соответствующего распоряжения Кабмина, подготовленный Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ), утвержден на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

По информации источников агентства "Интерфакс-Украина" в правительстве, вошедшие в перечень технологии классифицированы по категориям: технологии создания средств поражения и защиты от них; информационные технологии; оптические технологии; химические технологии; технологии материаловедения; технологии элементной базы радиоэлектроники; технологии позиционирования и навигации; технологии тактической медицины.

Закрепленный документом план мер по обеспечению господдержки критических оборонных технологий, среди прочего, предусматривает: включение на постоянной основе направленных на создание критических оборонных технологий фундаментальных и изыскательных исследований в основные показатели гособоронзаказа (ГОЗ); развитие критических оборонных технологий путем включения работ по ним в годовые планы научных исследований и разработок профильных учреждений и организаций Министерства обороны, ГКАУ, госконцерна "Укроборонпром", Минобразования и науки, НАН Украины (по согласию); формирование и выполнение заказов на проведение научных исследований и разработок в сфере развития критичных технологий за счет средств госбюджета; актуализацию перечня раз в два года, начиная с 2019 года.

Финансовое обеспечение выполнения предусмотренных в плане мер, в соответствии с документом, обеспечивается за счет средств, предусмотренных на эти цели в госбюджете.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, документ разработан во исполнение решения СНБО от 20 мая 2016 года "О мерах по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины", которое ведено в действие указом президента от 2 августа 2016 года.