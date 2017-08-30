Правительство разрешило закупку юруслуг для защиты интересов Украины в ЕСПЧ в исках против РФ

Кабинет министров Украины разрешил закупку юридических услуг для надлежащей защиты прав и интересов Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в исках против России.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, с целью защиты прав и интересов Украины в ЕСПЧ и привлечения поддержки и помощи международных и иностранных специалистов в урегулировании вопросов, связанных с возмещением потерь, нанесенных временной оккупацией территории Украины и другими противоправными действиями со стороны страны агрессора правительство разрешило Министерству юстиции осуществить в 2017 году закупку юридических услуг в исках против России.

Речь, в частности, идет об исках "Украина против России" относительно событий в Крыму на протяжении февраля-сентября 2014 года и иска относительно событий на Донбассе на протяжении февраля-сентября 2014 года.