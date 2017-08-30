Фондовые индексы Европы растут, Stoxx 600 поднимается с минимума за полгода

Европейские фондовые индексы растут в среду впервые за четыре сессии, опасения, связанные с пуском северокорейской баллистической ракеты, ослабевают.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,6% с достигнутого накануне минимума за полгода - 370,49 пункта. Положительная динамика наблюдается во всех 19 отраслях индикатора.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,5%, германский DAX - на 0,4%.

По словам Чарли Дибеля из Aviva Investors, наблюдается "примечательное восстановление аппетита к риску после запуска северокорейской ракеты". Приток средств в защитные активы был недолгосрочным, и инвесторы явно воспользовались возможностью скупить рисковые активы на падении, заявил он.

Участники рынка в среду ждут публикации предварительных данных об инфляции в Германии перед заседанием Европейского центрального банка на следующей неделе. По оценкам экономистов, индекс потребительских цен в Германии, рассчитанный по стандартам ЕС, вырос в августе на 1,7% в годовом выражении после повышения на 1,5% в июле.

Первая оценка темпов инфляции в еврозоне будет обнародована в четверг.

По данным Банка Англии, рост потребительского кредитования в Великобритании замедлился в июле до 9,8% в годовом выражении с июньских 10%. Вместе с тем кредитование юридических лиц, не связанных с финансовым сектором, в июле достигло рекордного высокого уровня - 8,1 млрд фунтов.

Кроме того, британские банки в прошлом месяце одобрили 68,69 тыс. заявок на ипотечные кредиты, что является максимумом с марта 2016 года. Фактические объемы кредитов на покупку жилья увеличились на 3,6 млрд фунтов после подъема на 4,1 млрд фунтов в июне.

В Лондоне дешевеют акции золотодобывающих компаний вслед за снижением цен на золото, которые во вторник достигали максимума за 11 месяцев. Randgold потеряла 1,5% стоимости, Fresnillo - 1,1%.

Курсы акций диверсифицированных горнодобывающих компаний также снижаются: BHP - на 0,2%, Rio Tinto - на 0,3%