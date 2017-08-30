Лутковская просит российского омбудсмена узнать и сообщить о местонахождении сына украинского офицера Гриба

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно пропавшего на территории Беларуси 19-летнего сына украинского офицера Павла Гриба.

Как сообщается на сайте украинского омбудсмена, по имеющейся информации, впоследствии он был передан правоохранительным органам Российской Федерации.

"Прошу вас проверить информацию о факте задержания Павла Гриба, правовых основаниях задержания, о его местонахождении, условия содержания и состояние его здоровья", - говорится в письме В.Лутковской.

По словам омбудсмена Украины, тот факт, что у родителей П.Гриба отсутствует какая-либо информация о том, в каком учреждении находится их сын и на каких основаниях, вызывает серьезную озабоченность.

Как сообщалось, 28 августа стало известно об исчезновении в Беларуси 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба. По словам его отца, 19-летний украинец уехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в соцсетях.