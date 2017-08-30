Экономика

11:30 30.08.2017

В Мукачево сотрудники КП закупили 20 автобусов по завышенным ценам

В Закарпатской области сотрудники Национальной полиции Украины разоблачили схему хищения государственных средств должностными лицами одного из коммунальных предприятий Мукачевского горсовета

"Правоохранители установили, что должностные лица во время тендерных торгов осуществили закупку 20 городских автобусов по завышенным ценам. Должностные лица переплатили частному предпринимателю почти 4,7 млн грн из местного бюджета", - сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины в среду.

Следственным отделом Мукачевского отдела полиции областной полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Интерфакс-Украина
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