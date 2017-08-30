Энергосообщество требует от Кабмина Украины пересмотреть решение о передаче "Нафтогазом" льготного газа облгазам

Секретариат Энергетического сообщества (СЭС) 22 августа направил Кабинету министров Украины письмо-предупреждение по делу ECS-2/17, открытому в связи с несоответствием постановления №187 от 22 марта 2017 года "О возложении специальных обязанностей" (ВСО) требованиям ЭС и международным обязательствам Украины, сообщает НАК "НАфтогаз Украины".

По данным НАК, секретариат Энергосообщества считает такие действия украинского правительства чрезмерными с точки зрения обеспечения общественных интересов, и заявлял об этом еще до принятия указанного постановления.

"Нафтогаз" утверждает, что с критикой решения Кабмина выступает также Всемирный банк (ВБ).

"Нафтогаз Украины" полностью разделяет позицию СЭС и ВБ о несоответствии положения "О возложении специальных обязанностей" рыночным правилам и положениям директив Евросоюза", – подчеркивает НАК в своем пресс-релизе.

Компания напоминает, что неоднократно обращала внимание на несовершенство действующего механизма ВСО, который вынуждает компанию передавать газ по льготным ценам сбытовым посредникам (облгазам), большинство из которых контролируется Group DF Дмитрия Фирташа. "Нафтогаз" отмечает, что у этих посредников отсутствуют риски колебания спроса со стороны потребителей и изменений цен на рынке.

"Поставки газа для населения – это "черный ящик". Облгазы не предоставляют точную информацию, сколько именно газа использовал конкретный потребитель. Мы не знаем, кто именно получает наш газ по льготной цене и сколько его на самом деле поступает людям", – приводится в сообщении комментарий главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.

НАК указывает, что поддерживает изменения, предложенные СЭС к механизму ВСО, согласно которым добывающие компании группы "Нафтогаз" будут продавать газ всем желающим поставщикам на оптовом рынке, в том числе облгазам, на равных условиях. При этом для таких операций на оптовом рынке может быть применена предложенная СЭС и ВБ формула определения оптовой цены как одного из компонентов конечной цены для потребителя. Эта цена будет формироваться на момент заключения сделки с учетом периода передачи природного газа от производителя к покупателю. Кроме того, должны быть внедрены стандартные рыночные механизмы обеспечения оплаты поставленного газа, включая предоплату, поясняет "Нафтогаз".

По его мнению, такой механизм разрушит монополию и создаст необходимые условия для развития конкуренции на рынке поставок газа для населения, от которой выиграет конечный потребитель. Если облгазы не смогут выполнять возложенные на них обязанности поставлять газ населению на конкурентных условиях, "Нафтогаз" обещает делать это самостоятельно. "Таким образом, сбытовые компании облгазов получат конкурентов, по крайней мере, в лице "Нафтогаза", – подчеркивает НАК.

Кроме того, "Нафтогаз Украины" разделяет обеспокоенность СЭС и ВБ относительно барьеров для конкуренции (смены поставщика), которые создают дочерние сбытовые компании облгазов. По его данным, в частности, зафиксированы случаи, когда акты сверки выдаются потребителям с нарушениями, что делает невозможным переход к новому поставщику. Потребители также сообщают, что в центрах обслуживания отказываются принимать заявления о приостановлении услуг поставки газа с действующей сбытовой компанией.

"Нафтогаз разделяет позицию СЭС, согласно которой НКРЭКУ и Антимонопольным комитетом Украины должны быть определены и применены эффективные механизмы предотвращения рыночных манипуляций. Компания также предлагает усовершенствовать процедуру смены поставщика, чтобы упростить этот переход и способствовать приходу на рынок новых поставщиков", – говорится в релизе.

Как сообщалось, ранее "Нафтогаз" обжаловал постановление Кабмина о ВСО в суде, после чего в правительстве призвали НАК к толерантности.