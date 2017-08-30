"Овостар" в I полугодии 2017 г. сократил чистую прибыль в 2,3 раза

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в январе-июне 2017 года получила $3,9 млн чистой прибыли, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно отчету "Овостара", обнародованному в среду, его выручка за указанный период возросла на 6% - до $36,5 млн, тогда как валовая прибыль сократилась на 28% – до $8,5 млн, операционная - на 40%, до $5,7 млн.

Яичный сегмент сгенерировал 68% ($24,9 млн) от общей выручки, 30% выручки принес сегмент яичных продуктов ($10,9 млн), 2% - масличных культур ($0,7 млн).

Сокращение валовой прибыли наряду с увеличением экспорта привело к снижению EBITDA на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $7 млн.

Общая сумма обязательств "Овостар Юнион" в первом полугодии 2017 года снизилась на 8% - до $21 млн.

"Значительная сумма наличных денег на наших банковских счетах ($12,7 млн по состоянию на 30 июня 2017 года) привела к сокращению чистого долга до $2,1 млн, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее", - отмечают в группе компаний.

По состоянию на 30 июня 2017 года совокупная стоимость активов "Овостара" выросла на 10% и составила $117,7 млн.

Общее поголовье кур агрохолдинга на 30 июня 2017 года составило 7,9 млн, что на 9% больше, чем на аналогичную дату 2016 года.

Как сообщалось, "Овостар Юнион" в январе-июне 2017 года произвел 815 млн яиц, что на 22% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Продажи яиц возросли на 9% - до 518 млн, экспорт – на 29%, до 186 млн.

По итогам 2016 года "Овостар Юнион" сократил чистую прибыль на 29% - до $22,5 млн по сравнению с 2015 годом. Его выручка в 2015 году возросла на 3% - до $77,7 млн.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Борисом Беликовым и главой совета директоров Виталием Вересенко.