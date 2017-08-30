Экономика

10:09 30.08.2017

Кувейт снял ограничения на поставки украинской продукции птицеводства

Кувейт снял временный запрет на поставки продукции птицеводства (мяса птицы и яиц) происхождением из Украины, который был введен из-за случаев высокопатогенного гриппа птицы.

Согласно сообщению на сайте Совета экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины, соответствующее решение №367 Министерства торговли и промышленности эмирата было принято 20 июля.

Как сообщалось, в средине марта запрет на поставки продукции птицеводства со всей территории Украины из-за вспышек птичьего гриппа ввели Ирак, Китай, Катар, Йемен, Иордания и др.

Принцип регионализации к поставкам украинской продукции птицеводства применили Гонконг, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ. Запрет на поставки в эти страны касается только тех украинских областей, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа (Херсонская, Одесская, Черновицкая, Тернопольская, Николаевская обл.).

В июне-июле Катар, Иордания, Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ отменили запрет на ввоз птицы из Украины.

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