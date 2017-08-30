Экономика

09:19 30.08.2017

Продажи автомобилей в США сократятся на 2% из-за урагана "Харви"

Продажи автомобилей в США в августе могут снизиться примерно на 2% из-за последствий урагана "Харви", причем американский авторынок может почувствовать негативный эффект и в сентябре, прогнозируют аналитики сайта по продаже машин Edmund.com.

По оценке экспертов, наводнения в Техасе, вызванные проливными дождями, затронули примерно 366 тыс. машин, находящихся в дилерских центрах в штате.

Отмечается, что Техас занимает второе место по продажам автомобилей в США, а для брендов Ford, Ram, GMC, Cadillac и Mitsubishi он является основным рынком сбыта.

Ураган "Харви" обрушился на побережье США в ночь на субботу. Урагану сначала присвоили четвертую категорию по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, затем он ослаб до первой категории.

Сразу после удара стихии более 300 тыс. человек остались без электричества, оказались разрушены множество домов. В связи со стихийным бедствием в штате Техас было введено чрезвычайное положение. Жертвами стихии считаются 14 человек. При этом синоптики предупреждают, что проливные дожди в ближайшие дни не прекратятся и могут привести к ухудшению ситуации, а также к наводнениям в соседних штатах.

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