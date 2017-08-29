Цены на нефть WTI перешли к снижению

Волатильность на нефтяном рынке, вызванная ураганом "Харви" в США и его последствиями, сохраняется: стоимость марки WTI перешла к снижению, тогда как Brent практически нивелировала падение.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:51 кв снизилась на $0,07 (0,13%) - до $51,82 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на $0,27 (0,58%) - до $46,3 за баррель.

Приостановка работы ряда НПЗ в Штатах, на которые приходится порядка 15% нефтеперерабатывающих мощностей в стране, вызывает опасения инвесторов относительно спроса на американскую нефть.

Причем если восстановление работы некоторых НПЗ ожидается уже к концу текущей недели, ряд других нефтеперерабатывающих предприятий могли быть повреждены в результате наводнений и ливней.

По оценкам экспертов, ураган "Харви", самый разрушительный в США в 2005 года, сократил объем переработки нефти в Штатах примерно на 2,5 млн баррелей в сутки, тогда как добыча в Мексиканском заливе снизилась на 1 млн б/с.

Кроме того, аналитики Commerzbank отмечают, что восстановление добычи обычно происходит быстрее, чем возобновление работы НПЗ.

Поэтому участники рынка с нетерпением ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 17:30 кв.

По прогнозам экспертов, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 25 августа, сократились на 2,24 млн баррелей, резервы нефти уменьшились на 1,55 млн баррелей.