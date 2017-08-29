Законопроект о валюте урегулирует правила валютных операций, но усилит полномочия НБУ – юристы

Законопроект о валюте, представленный Национальным банком Украины (НБУ), урегулирует правила проведения валютных операций, но при этом усилит полномочия НБУ, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

По мнению юриста юрфирмы N&D Екатерины Брэдуляк, предлагаемое законопроектом новое валютное регулирование, в первую очередь, отразится на банках и компаниях, работающих с экспортно-импортными операциями.

Она отметила, что законопроект предоставит более комфортные условия для работы бизнеса, так как с введением нового понятия "свобода проведения валютных операций" любые валютные операции будут осуществляться без ограничений. Кроме того, НБУ будет иметь право устанавливать способы защиты, в том числе разные режимы регулирования валютных операций для разных субъектов валютных операций.

Вместе с тем, утверждает Е.Брэдуляк, указанный законопроект наделяет НБУ полномочиями, с помощью которых тот сможет вовремя среагировать в случае ухудшения ситуации на рынке.

По словам партнера практики банковского и финансового права, рынков капитала юрфирмы "ЕПАП Украина" Романа Степаненко, законопроект о валюте предлагает значительным образом либерализовать валютный режим, а именно - разрешить осуществление широкого круга валютных операций как резидентам, так и нерезидентам без получения лицензий.

Вместе с тем он подчеркнул, что "значительная либерализация бросается в глаза только при первом приближении к анализу проекта", поскольку центробанк оставил для себя широкие полномочия по введению ограничений на осуществление валютных операций, свободное проведение которых прямо предусматривается законом.

"Таким образом, НБУ оставляет в своем арсенале действенные механизмы сужения либеральной составляющей рынка", - сказал он.

При этом юрист выразил надежду, что "НБУ последует практике развитых стран Европы и обозначит конкретные правила игры для самого себя, делая свое поведение более-менее прогнозируемым для участников рынка".

В целом, по мнению юриста, законопроект не вносит существенных изменений в регулирование валютных операций, существующее Украине в настоящее время.

"Это, скорее, попытка переформатирования законодательного регулирования этой сферы из нескольких нормативных актов в один без внесения значимых качественных изменений. Если такой подход будет принят за основу, ожидать реформирования сферы валютного регулирования в Украине в результате принятия этого закона не представляется возможным", - считает он.

Р.Степаненко также подчеркнул: несмотря на законодательное закрепление за гривней статуса единственного законного средства платежа на территории Украины, без системных изменений в экономике иностранная валюта продолжит доминирование - и как ориентир для определения стоимости товаров и услуг, и как средство платежа при осуществлении расчетов в обход банковской системы страны.

В свою очередь, партнер юрфирмы "Василь Кисиль и Партнеры" Александр Бородкин полагает, что данный законопроект является одним из наиболее ожидаемых субъектами, чья деятельность выходит за пределы страны.

"Вряд ли с принятием законопроекта будут сняты все действующие валютные ограничения. Но существенно меняется подход. Появляется гибкость. Достаточно сказать, что упразднятся декрет "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и закон "О порядке проведения расчетов в иностранной валюте". Это уже само по себе достижение. Устанавливается принцип, что валютных ограничений не должно быть по умолчанию", - сказал он.

Юрист ожидает, что принятие законопроекта даст толчок выходу на рынок международных платежных систем, таких как PayPal, развитию небанковских финансовых услуг, в т. ч. оnline-сервисов и т. н. "квазифинансовых" инструментов, высвобождению фондового рынка и портфельных инвестиций из-под бремени валютной зарегулированности, а также детенизации иностранных инвестиций украинцев, притоку иностранных инвестиций в Украину, которые получат почву для развития благодаря ввиду устранению искусственных препятствий движению капитала.

Как отметил А.Бородкин, "были ожидания, что НБУ даст правовую оценку еще и такому явлению, как Bitcoin, но, видимо, это предмет отдельного разговора".

Кроме того, партнер юрфирмы "Василь Кисиль и Партнеры" отметил важность Совета финансовой стабильности, создание которого предлагает законопроект.

С ним согласен и управляющий партнер ЮФ "Мисечко и Партнеры" Владимир Мисечко. Он отметил, что Совет финансовой стабильности планируется создать для определения признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы, при наличии которых НБУ имеет право вводить меры защиты: обязательную продажу части поступлений в иностранной валюте; установление предельных сроков расчетов по операциям по экспорту/импорту товаров; установление особенностей проведения операций, связанных с движением капитала, и т. д.

"С такими ограничениями украинский бизнес живет уже более трех лет. И если сейчас продление или изменение тех или иных средств защиты принадлежит исключительно НБУ, с созданием Совета финансовой стабильности такие средства защиты будут вводится ими и только в случае ухудшения финансового состояния банковской системы, давления на платежный баланс Украины, возникновения обстоятельств, угрожающих стабильности банковской и/или финансовой системы страны", - сказал он.

В целом, по мнению юриста, данным законопроектом НБУ хочет, с одной стороны, "собрать в единый документ все нормы, регулирующие валютное законодательство, что является позитивным моментом, с другой стороны, готовит для себя плацдарм по усилению контроля над перемещением валютных ценностей в стране, что позитивным моментом назвать нельзя".

Как сообщалось, НБУ разработал проект закона "О валюте" совместно с экспертами Европейской Комиссии. В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим сферу валютного рынка, является декрет Кабинета министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.

Национальная ассоциация банков Украины положительно оценила предложение НБУ установить в рамках законопроекта "О валюте" только общие правила движения капитала, а не каждой отдельной транзакции.