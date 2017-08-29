Кабмин Украины обсуждает модель работы Экспортно-кредитного агентства с МВФ

Модель работы Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) является предметом обсуждения с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе специального совещания в Кабинете министров.

По его словам, отдельное внимание уделяется управлению фискальными рисками, которые могут возникать в работе агентства, и созданию структуры ЭКА, сообщает правительственный портал.

"Есть закон, который мы должны исполнять. Мы не исключаем изменений в законодательство, которые улучшат условия работы этого агентства", – цитирует пресс-служба главу правительства.

Вопрос - в плоскости формирования уставного капитала ЭКА, определении модели его работы, в том числе в сфере сотрудничества с госбанками, говорится в сообщении. Изначально уставный капитал будет формироваться за счет госбюджета и он должен быть заложен в проект госбюджета на 2018 год. Далее речь может идти о проектах международной технической помощи.

Ранее Министерство экономического развития и торговли планировало предусмотреть в бюджете 345 млн грн на создание ЭКА.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 28 декабря 2016 года подписал закон "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта", предусматривающий создание в Украине ЭКА.

Согласно закону, в сферу деятельности агентства входит поддержка экспорта работ, услуг украинского происхождения, а также ряда товарных групп перерабатывающей промышленности. В частности, основные задачи ЭКА состоят в защите украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением внешнеэкономических договоров, путем страхования, перестрахования и гарантирования.

Согласно закону, ЭКА создается в форме публичного акционерного общества. Учредителем и акционером, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала +1 акция, является государство в лице Кабмина.

Однако в законе о госбюджете на 2017 год отсутствовала отдельная строка о финансировании ЭКА. Против создания Экспортно-кредитного агентства возражал Национальный банк, указывая на отсутствие положительного опыта работы таких институтов в соседних странах и на наличие в стране специализированного Укрэксимбанка.

Ранее заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская отмечала, что основной проблемой для создания полноценного ЭКА является отсутствие достаточных средств у государства и необходимость соблюдать требование МВФ о сокращении госрасходов. В связи с этим она предполагала, что на первоначальном этапе агентство будет предоставлять услуги по страхованию, андеррайтингу и перестрахованию. Затем может быть превращено в экспортно-кредитное. Полноценное ЭКА может быть создано после макроэкономической стабилизации и окончания программы сотрудничества Украины с МВФ.