Известный архитектор заинтересовался инвестпотенциалом Украины

Известный мексиканский архитектор Фернандо Ромеро (Fernando Romero), глобальный инвестор и представитель семьи Ромеро-Слим, считает Украину интересным рынком для возможных инвестиций благодаря наличию у нее значительного потенциала роста.

Как сказал Ф.Ромеро журналистам в Киеве во вторник, среди интересующих его сфер – аэропорты и морские порты, логистика, современные инфраструктурные проекты.

Как отметил архитектор, Украина имеет много схожего с Мексикой – от значительного имущественного расслоения населения до близости к более крупным и богатым рынкам, однако интересен и ее внутренний рынок, учитывая 40 млн населения.

Среди других позитивных моментов он выделил достигнутый в стране прогресс за последние три года и Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA).

По мнению Ф.Ромеро, сегодня правильный момент для инвестирования в Украину и возможной реализации проектов государственно-частного партнерства или концессии.

По приглашению своего стратегического советника по вопросам инвестиций в сфере инфраструктуры и АПК в развивающихся странах и управляющего партнера Octagonal Corporation Ивана Огильчина Ф.Ромеро посетил Одессу и Киев, в частности, ознакомился с портовой инфраструктурой и столичными аэропортами, включая Гостомель.

Он также встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Реализация масштабных инфраструктурных проектов, запуск знаковых и современных архитектурных решений в развитии наших городов - это все то, что укрепляет и изменяет Украину, делает ее узнаваемой и конкурентной в современном мире! Убежден: Украина интересна для инвесторов, имеет прекрасное будущее в современном глобализированном мире. Фернандо Ромеро меня в этом поддержал!" – написал по итогам встречи глава украинского правительства на своей странице в Facebook.

Помимо этого, мексиканский архитектор стал основным спикером Urban Talks на ВДНГ на тему "Города будущего и движущие силы их развития".

Ф.Ромеро, зять миллиардера Карлоса Слима, является директором основанной им международной архитектурной фирмы FR-EE (Fernando Romero EnterprisE) с офисами в Мехико и Нью-Йорке, занимающейся также промышленным дизайном. Среди крупнейших реализуемых проектов –новый международный аэропорт в Мехико в сотрудничестве с Foster and Partners и Netherlands Airport Consultants по заказу федерального правительства площадью 667 тыс. кв. м, начатый в 2014 году с планируемым завершением в 2020 году и оценочной стоимостью около $4 млрд.

Один из наиболее известных проектов Ф.Ромеро как архитектора – Museo Soumaya в Мехико.