Госэнергоэффективности ожидает 10-кратное увеличение количества энергосервисных проектов в бюджетной сфере в 2017г

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) ожидает заключения в 2017 году 200 договоров на термомодернизацию зданий бюджетной сферы по механизму энергосервисных контрактов (ЭСКО).

"В прошлом году запущены первые 20 энергосервисных проектов в разных регионах Украины. В этом году у нас уже будет 200 энергосервисных договоров. Я это вижу по количеству заявок, которые обрабатываются в регионах", – сказал глава агентства Сергей Савчук на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, часть компаний, начавших первые проекты термомодернизации бюджетных учреждений по механизму ЭСКО в 2016 году, в этом году намерены запустить по два-три подобных проекта.

"Это показатель того, что такие проекты окупаемы, там есть уменьшение потребления, поскольку за счет этого компании возвращают свои инвестиции. Если бы эти инвестиции им не возвращались в прошлом году, в этом году они бы не взялись за подобные проекты", – добавил глава Госэнергоэффективности.

По данным С.Савчука, объем рынка энергосервисной термомодернизации бюджетной сферы в Украине составляет 70 тыс. зданий, глубина такого рынка оценивается в EUR8 млрд.

По его словам, на сегодня Госэнергоэффективности сформировало и постоянно обновляет базу потенциальных объектов энергосервиса бюджетной сферы: сейчас там более 11,5 тыс. объектов, среди которых - школы, больницы, детсады. Любой инвестор может зайти на сайт ведомства и использовать базу для подсчета экономической выгоды от утепления того или иного объекта, заверил он.

Глава агентства также напомнил, что в 2017 году усовершенствован механизм энергосервиса бюджетных учреждений, законодательно урегулирован вопрос закупки таких услуг через систему электронных торгов ProZorro, внедрена возможность проведения тендера на энергосервисные услуги сразу для пула объектов, увеличен максимальный срок ЭСКО с 10 до 15 лет.

С.Савчук добавил, что система закупок энергосервисных услуг для бюджетных учреждений через систему ProZorro должна заработать уже в ближайшем времени, возможно, в сентябре.