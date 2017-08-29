Гендиректор "Запорожстали" критикует финплан "Укрзализныци"

Генеральный директор Запорожского металлургического комбината "Запорожсталь", одного из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, Ростислав Шурма подверг критике обновленный финансовый план "Укрзализныци", направленный на увеличение расходов и повышение тарифов.

Как написал Р.Шурма на своей странице в Facebook во вторник, "директора "Укрзализныци" меняются каждый год, а на Дороге не меняется ничего".

"Просмотрел доработанный финансовый план железной дороги. Хочу понять, чего ждать комбинату от давнего "партнера" в ближайшее время. Судя по их бюджету, хорошего ждать мало. Вместо ожидаемого повышения эффективности, борьбы с коррупцией и, как следствие, оптимизации затрат увидел рост затратной части на 10 млрд грн! А для того чтобы их перекрыть, угадайте, что нужно?... Конечно, повысить тарифы более чем на 20%", - отметил гендиректор "Запорожстали".

Он выразил надежду, что новый руководитель "Укрзализныци" "не пойдет по пути своих предшественников, и, наконец, займется наведением порядка на Дороге".

"Готов поделиться личным опытом", - резюмировал Р.Шурма.

Как сообщалось, Р.Шурма возглавил "Запорожсталь" в июле 2012 года. За пять лет предприятие резко повысило эффективность и прибыльность, значительно сократило потребление природного газа - до 10 млн куб. м с 70 млн куб. м в месяц, проводит экологическую и техническую модернизацию производства.

В свою очередь, "Укрзализныця" постоянно повышает тарифы на перевозки, что наносит ущерб разным отраслям экономики Украины.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".