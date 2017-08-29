Экономика

15:52 29.08.2017

НБУ на аукционе во вторник купил $32,2 млн по курсу до 25,459 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник купил $32,2 млн по курсу до 25,459 грн/$1, сообщается на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, на аукцион были поданы заявки на $38,5 млн при заявленном объеме аукциона $100 млн - по курсу от 25,449 грн/$1 до 25,5 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,4545 грн/$1.

Во время предыдущего аукциона, 21 августа, НБУ купил $50,9 млн по курсу до 25,47 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,4603 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник к 15:00 укрепился до 25,4404 грн/$1 с 25,5158 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $ 364,62 млн.

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