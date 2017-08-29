Экономика

15:38 29.08.2017

"Укрэнерго" намерено максимально переориентировать финансирование инвестпроектов за счет средств МФО

НЭК "Укрэнерго намерено максимально переориентировать финансирование своих инвестиционных проектов за счет привлекаемых у международных финансовых организаций (МФО) средств, сообщил глава госпредприятия Всеволод Ковальчук в ходе презентации проекта инвестиционной программы компании на 2018 год в Киеве в среду.

"Существующие крупные инвестиционные объекты за счет тарифных средств мы завершаем, не начинаем новые крупные инфраструктурные проекты за тарифные средства, обеспечиваем финансирование модернизации и реконструкцию отдельных элементов, где очень плохое техническое состояние, и все", - добавил глава НЭК.

По его словам, в настоящее время общий кредитный портфель "Укрэнерго" превышает $1,5 млрд. Основными кредиторами компании являются Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк (ВБ) и KfW. При этом средний срок возвращения кредита МФО – около 19 лет, средняя процентная ставка благодаря госгарантиям - около 1% годовых.

"Использование этих фондов в долгосрочной перспективе, даже с учетом девальвационных процессов гривни, все равно получается выгоднее, чем осуществлять инвестиции за счет тарифных средств", - сказал он.

В.Ковальчук уточнил, что сразу изменить инвестиционную политику компании в предлагаемом направлении невозможно, поскольку МФО не финансируют проекты, которые уже начаты за тарифные средства, а согласование новых проектов с возможностью доступа к займам занимает от одного до трех лет.

"Поэтому 2017 год у нас переходной, 2018-й – также переходной. В полной мере это заработает с 2019 года, поскольку новые проекты на значительные суммы уже инициированы с банками", - сказал он.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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