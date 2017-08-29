НБУ не получал новых документов для согласования покупки Проминвестбанка

Национальный банк Украины (НБУ) не получил новых документов для согласования приобретения существенного участия в Промивенстбанке (ПИБ, Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

По данным пресс-службы, 14 июля в НБУ поступило письмо от представителей украинского бизнесмена Александра Ярославского, в котором он выразил намерение в будущем предоставить регулятору пакет документов для согласования покупки ПИБа. До настоящего времени такой пакет документов предоставлен не был.

В пресс-службе также напомнили, что 28 июля комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке Максиму Микитасю и Павлу Фуксу. Основанием для такого решения послужила неподача потенциальными претендентами необходимых документов для проверки соответствия инвесторов требованиям законодательства Украины.

Ранее, 29 августа, председатель Внешэкономбанка (ВЭБ, основной собственник ПИБа) Сергей Горьков сообщил журналистам, что банк ожидает решения НБУ для совершения сделки по продаже Проминвестбанка.

"Мы ждем решение Нацбанка. Пока решения Нацбанка Украины официального нет. Регулятор должен разрешить сделку или нет. Мы находимся в состоянии, когда все заявки поданы, официального ответа мы не имеем", - сказал С.Горьков.

ПИБ основан в 1992 году. Российский ВЭБ владеет 99,7% его акций. По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов (21,625 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.