Экономика

14:45 29.08.2017

CEO Apple Тим Кук получил бонус в размере $89,2 млн

Тим Кук, CEO Apple Inc., получил бонус в виде 560 тыс. акций компании на сумму $89,2 млн, говорится в документах, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Такой бонус был назначен ему еще в 2013 году, однако воспользоваться акциями он смог только сейчас.

Отмечается, что половину бонуса, 280 тыс. акций, Т.Кук получит за выполнение поставленной цели - сделать так, чтобы за последние три года доходность акций Apple была лучше, чем у бумаг двух третей фирм, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500. За этот период доходность бумаг производителя iPhone составила 70,6%, это 80-й показатель из 420 компаний индекса.

В понедельник Т.Кук продал около 268,6 тыс. акций из указанного бонуса на общую сумму $43 млн.

В 2015 году Т.Кук пообещал отдать практически все свое состояние на благотворительность.

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