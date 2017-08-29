Экономика

13:57 29.08.2017

Омелян недоволен процессом переговоров "Борисполя" с Ryanair

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выразил недовольство тем, как международный аэропорт "Борисполь" (Киев) ведет переговоры о совместной работе с крупнейшей авиакомпанией Европы, лоу-костом Ryanair (Ирландия).

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом министр сообщил журналистам в Киеве во вторник.

"Я за ними слежу (за переговорами – ИФ). Они, как мне кажется, на неудовлетворительной стадии. По моему глубокому убеждению, Ryanair мог с сентября абсолютно спокойно с прибылью для госкомпаний летать из аэропорта "Борисполь", - констатировал В.Омелян.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявило об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

П.Рябикин тогда сообщил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.

Через два дня, 12 июля премьер-министр Владимир Гройсман провел специальное совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций", после которого поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров, поручил возобновить их.

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