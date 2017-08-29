Поставки ЖРС на внутренний рынок возросли, "отжатые" ЕМЗ и "Донецксталь" на НКТ работают на российском сырье

Поставки железорудного сырья (ЖРС) на внутренний рынок Украины в июле и августе возросли вследствие возобновления работы Днепровского металлургического комбината (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), сообщается в пресс-релизе госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ) во вторник.

При этом июльское среднесуточное производство товарного концентрата и аглоруды в Украине выросло со 125,6 тыс. тонн до 137,4 тыс. тонн, выпуск агломерата и окатышей снизился с 68,2 тыс. тонн до 56,6 тыс. тонн. Всего было произведено 6 млн 14,6 тыс. тонн товарного ЖРС, что на 202 тыс. тонн больше июньского показателя.

По словам эксперта ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Дмитрия Желтякова, объемы поставок (с учетом агломерата с Мариупольского меткомбината им.Ильича и оценочных показателей поставок ЖРС со структурных подразделений на "ArcelorMittal Кривой Рог", но без учета импортного ЖРС) составили 2,898 млн тонн, что на 286 тыс. тонн больше, чем в предыдущем месяце.

Среднесуточное производство агломерата и чугуна на меткомбинатах Украины в июле увеличилось, составив 75,68 тыс. тонн (+2,95 тыс. тонн) и 52,69 тыс. тонн (+3,0 тыс. тонн) соответственно.

Эксперты УПЭ отмечают, что Енакиевский метзавод и "Донецксталь" продолжают работать, получая ЖРС с территории России.

Задекларированный экспорт украинского ЖРС в июле 2017 года по данным Государственной фискальной службы Украины снизился на 198 тыс. тонн, или 5,5%, составив 3,384 млн тонн. Таким образом, с начала года всего было экспортировано около 22,7 млн тонн, что на 1,2 млн тонн ниже, чем аналогичный показатель за 2016 год.

В географическом разрезе год к году больше всего возросли поставки в Словакию (+637 тыс. тонн). При этом с начала года 932 тыс. тонн (90 тыс. тонн в 2016 году) было поставлено в Швейцарию. Эксперты предполагают, что данное сырье затем реэкспортируется в другие регионы.

Наибольшее падение продемонстрировал показатель экспорта в Китай ("минус" 3,416 млн тонн).

"В августе ситуация с выплавкой чугуна несколько улучшилась - среднесуточные объемы выплавки выросли на 2-2,5 тыс. тонн в сутки. Основная причина - возобновление работы на ДМК", - отметил Д.Желтяков.

В июле цены украинских поставщиков для внешних направлений незначительно снизились. В дальнейшем, скорее всего, будет наблюдаться рост экспортных цен вслед за динамикой индексов в Китае. Цены на внутреннем рынке Украины, по оценкам экспертов УПЭ, также могут вырасти в условиях благоприятной конъюнктуры рынка проката.

Ранее эксперты "УПЭ" сообщали, что на ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящее в группу "Метинвест", и метзавод "Донецксталь", находящиеся на временно неподконтрольной Украине территории, управление которыми акционеры утратили с 15 марта текущего года, за апрель-июнь из России было поставлено в общей сложности около 430 тыс. тонн железорудного концентрата и окатышей неизвестного производителя.

По данным источников, формально поставки ЖРС осуществляются из "Росрезерва", но реально - с горнорудных предприятий "Северстали".

Ранее также сообщалось, что ЖРС "Северстали" начала поступать на ж/д станции, находящиеся поблизости от границы с Украиной (Донецкой областью). При этом РЖД решением от 10 апреля ввели 25%-ю скидку на перевозки ЖРС со станции Череповец-II (обслуживает Череповецкий меткомбинат "Северстали") на станцию Успенская (Ростовская область) и со станции Костомукша-товарная ("Карельский окатыш") на станцию Лиски (Воронежская область, рядом расположен порт на реке Дон).

По данным издания "Металл Эксперт", первые поставки в их адрес начались в апреле: с Череповецкого меткомбината "Северстали" было отгружено порядка 11 тыс. тонн концентрата. В целом с ГОКов "Северстали" и "Металлоинвеста" поставки оценивались в апреле до 60 тыс. тонн концентрата и до 100 тыс. тонн окатышей.

В марте СМИ сообщали, что российское правительство рекомендовало "Северстали" и "Металлоинвесту" рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также обе компании опровергали эту информацию.