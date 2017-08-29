Экономика

12:49 29.08.2017

Правительство намерено предусмотреть 1 млрд грн на поддержку фермеров

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, в проекте государственного бюджета на 2018 год планируется предусмотреть 1 млрд грн на программу поддержки фермеров.

"Отдельно мы будем 1 млрд грн направлять в следующем году на целевую поддержку украинского фермерства и малых хозяйств", - сказал глава правительства в интервью "Украинскому радио".

По словам премьера, аграрный сектор вместе с переработкой формирует около 17% ВВП.

Как сообщалось, ранее В.Гройсман заявлял о намерении предусмотреть в проекте госбюджета-2018 увеличить финансирование программы частичной компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники до 1 млрд грн.

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Интерфакс-Украина
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