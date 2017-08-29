Выплата компенсации сэкономленной субсидии будет осуществлена до зимы - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии будет осуществлена до декабря.

"Как вы знаете, я хочу сделать монетизацию субсидий, почти 1,5 млн человек, чтобы получали, что сэкономили, чтобы получили "живыми деньгами", и мы это сделаем, осенью - до начала зимы, я думаю, мы сможем это все разнести по счетам конкретных людей", - сказал он в интервью "Украинскому радио".

Премьер призвал граждан, которые нуждаются в поддержке, оформлять субсидии.

Как сообщалось, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что выплата компенсации сэкономленной субсидии начнется в конце октября – начале ноября.

В качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 грн.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что около 2 млн человек внесены в списки на получение компенсации сэкономленной субсидии.