Экономика

12:31 29.08.2017

Выплата компенсации сэкономленной субсидии будет осуществлена до зимы - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии будет осуществлена до декабря.

"Как вы знаете, я хочу сделать монетизацию субсидий, почти 1,5 млн человек, чтобы получали, что сэкономили, чтобы получили "живыми деньгами", и мы это сделаем, осенью - до начала зимы, я думаю, мы сможем это все разнести по счетам конкретных людей", - сказал он в интервью "Украинскому радио".

Премьер призвал граждан, которые нуждаются в поддержке, оформлять субсидии.

Как сообщалось, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что выплата компенсации сэкономленной субсидии начнется в конце октября – начале ноября.

В качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 грн.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что около 2 млн человек внесены в списки на получение компенсации сэкономленной субсидии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

На подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов выделено 9 млрд грн

Правительство намерено предусмотреть 1 млрд грн на поддержку фермеров

Кабмин пытается доказать МВФ отсутствие оснований для повышения цены на газ

Порошенко определил двух кандидатов на пост главы НБУ

Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют более чем на 1 тыс. грн

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ во вторник объявил аукцион по покупке до $100 млн

Доходы бюджета Киева за 6 мес.-2017 выросли на 24%

К зиме готово 2/3 жилфонда ВСУ

Доллар стабилен в паре с евро, иена дорожает из-за северокорейской угрозы

США станут нетто-экспортером нефти к 2023г за счет сланцевых месторождений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5649.html
РЕКЛАМА