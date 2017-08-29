НБУ во вторник объявил аукцион по покупке до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник объявил аукцион по покупке до $100 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 12:00 кв.

Во время предыдущего аукциона, 21 августа, НБУ купил $50,9 млн по курсу до 25,47 грн/$1.

На аукцион были поданы заявки на $51,9 млн при заявленном объеме аукциона $100 млн - по курсу от 25,45 грн/$1 до 25,479 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,4603 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник к 11:30 кв укрепился до 25,4338 грн/$1 с 25,5158 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $52,98 млн.