Экономика

12:26 29.08.2017

НБУ во вторник объявил аукцион по покупке до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник объявил аукцион по покупке до $100 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 12:00 кв.

Во время предыдущего аукциона, 21 августа, НБУ купил $50,9 млн по курсу до 25,47 грн/$1.

На аукцион были поданы заявки на $51,9 млн при заявленном объеме аукциона $100 млн - по курсу от 25,45 грн/$1 до 25,479 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,4603 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник к 11:30 кв укрепился до 25,4338 грн/$1 с 25,5158 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $52,98 млн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

На подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов выделено 9 млрд грн

Правительство намерено предусмотреть 1 млрд грн на поддержку фермеров

Кабмин пытается доказать МВФ отсутствие оснований для повышения цены на газ

Порошенко определил двух кандидатов на пост главы НБУ

Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют более чем на 1 тыс. грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Выплата компенсации сэкономленной субсидии будет осуществлена до зимы - Гройсман

Доходы бюджета Киева за 6 мес.-2017 выросли на 24%

К зиме готово 2/3 жилфонда ВСУ

Доллар стабилен в паре с евро, иена дорожает из-за северокорейской угрозы

США станут нетто-экспортером нефти к 2023г за счет сланцевых месторождений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Умные часы, браслеты спортивные купить
РЕКЛАМА