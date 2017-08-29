Экономика

12:13 29.08.2017

Доходы бюджета Киева за 6 мес.-2017 выросли на 24%

Киев по результатам января-июня 2017 года увеличил объем поступлений в доходную часть городского бюджета на 24% по сравнению с январем-июнем 2016 года – до 22,7 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на первого замглавы КГГА Геннадия Плиса, за первое полугодие поступления в бюджет города составили 102,4% годового плана.

По его данным, за январь-июнь в общий бюджет Киева поступило 20,6 млрд грн, в спецфонд бюджет – 2,1 млрд грн налогов, сборов и трансфертов из государственного бюджета.

При этом рост поступлений от налога на доходы физических лиц составил 32,1% к аналогичному периоду прошлого года (до 6,666 млрд грн), единого налога – 33,2% (до 1,95 млрд грн), платы за землю – 4,4% (до 2,535 млрд грн)

"В этом году мы принимали "Евровидение", готовимся принимать Лигу Чемпионов, запланировали много общегородских тематических и мероприятий по досугу… ", - цитируется в сообщении Г.Плис.

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