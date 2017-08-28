Задолженность по выплате зарплаты в Украине в июле уменьшилась на 0,6%

Задолженность по выплате зарплаты в Украине в июле уменьшилась на 0,6% - Госстат

Киев. 28 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в июле 2017 года сократилась на 0,6%, с начала года – выросла на 32,7% и на 1 августа 2017 года составила 2,377 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По ее данным, в июле сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 0,6% и на 1 августа текущего года составила 1,312 млрд грн.

Как сообщает статведомство, рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Тернопольской (на 50,1%), Ивано-Франковской (на 9,2%), Донецкой (на 8,2%), Волынской (на 4,9%), Запорожской (на 4,2%), Харьковской (на 3,7%), Ривненской (на 3%) и Луганской (на 2%) областях.

При этом задолженность по зарплате в июле сократилась в Черкасской (на 36,5%), Кировоградской (на 10,5%), Днепропетровской (на 9,8%), Херсонской (на 9,1%), Сумской (на 7,5%), Черновицкой (на 5,5%), Закарпатской (на 4,6%), Хмельницкой (на 3%) областях, г. Киеве (на 2,9%).

К началу августа более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (78,9%). При этом почти половина суммы задолженности сформирована в Донецкой (34,9%) и Луганской (14,9%) областях.

В июле-2017 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере искусства, спорта и развлечений на 51% (до 1,7 млн грн), образовании – на 35,6% (до 8,3 млн грн), здравоохранении – на 10,7% (до 14,5 млн грн), финансовой и страховой деятельности – на 3,2% (до 18,3 млн грн), информации и телекоммуникаций - на 2,2% (до 4,9 млн грн), строительстве – на 1,9% (до 85 млн грн), промышленности – на 1% (до 1,83 млрд грн).

При этом сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств на 23,3% (до 14,1 млн грн), транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 13,1% (до 188,7 млн грн), в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 10,5% (до 9,4 млн грн), временного размещения и организации питания – на 3,7% (до 2 млн грн); недвижимости – на 2% (до 50,9 млн грн).

Официальный курс на 28 августа – 25,545580 грн./$1.